Узбекистан предложил упростить порядок признания сертификатов трудовых мигрантов

- Узбекистан, общество
- 20:32, 12 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 12 ноября заявил о необходимости унификации порядка признания сертификатов трудовых мигрантов на пространстве СНГ.
"Предлагается разработать единый механизм взаимного признания сертификатов трудовых мигрантов", - сказал он в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся в формате видеоконференцсвязи.
Он также отметил актуальность принятия совместных мер по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста стран Содружества.
По официальным данным, в начале 2021 года на заработках за пределами Узбекистана находились более 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,2 млн - в России.
12 ноября прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.
Основное внимание на заседании уделено противодействию новой коронавирусной инфекции и восстановлению экономик государств – участников Содружества от последствий пандемии.