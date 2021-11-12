Узбекистан предложил упростить порядок признания сертификатов трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 12 ноября заявил о необходимости унификации порядка признания сертификатов трудовых мигрантов на пространстве СНГ.

"Предлагается разработать единый механизм взаимного признания сертификатов трудовых мигрантов", - сказал он в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся в формате видеоконференцсвязи.

Он также отметил актуальность принятия совместных мер по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста стран Содружества.

По официальным данным, в начале 2021 года на заработках за пределами Узбекистана находились более 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,2 млн - в России.

12 ноября прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

Основное внимание на заседании уделено противодействию новой коронавирусной инфекции и восстановлению экономик государств – участников Содружества от последствий пандемии.