экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан предложил упростить порядок признания сертификатов трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 12 ноября заявил о необходимости унификации порядка признания сертификатов трудовых мигрантов на пространстве СНГ.

"Предлагается разработать единый механизм взаимного признания сертификатов трудовых мигрантов", - сказал он в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся в формате видеоконференцсвязи.

Он также отметил актуальность принятия совместных мер по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста стран Содружества.

По официальным данным, в начале 2021 года на заработках за пределами Узбекистана находились более 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,2 млн - в России.

12 ноября прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

Основное внимание на заседании уделено противодействию новой коронавирусной инфекции и восстановлению экономик государств – участников Содружества от последствий пандемии.

print
  • Саиеду Моллаи присвоено звание заслуженного спортсмена Монголии
  • Региональный проект ФАО по управлению природными ресурсами в ЦА продлен еще на 2 года
  • В Стамбуле открылось здание Секретариата Тюркского совета (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com