Президент Узбекистана выступил с инициативами по расширению сотрудничества тюркоязычных государств (фото)

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 12 ноября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в восьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мероприятие состоялось на острове Демократии и свободы к юго-востоку от Стамбула и являющимся одним из знаковых с исторической точки зрения мест Турции.

В заседании Совета приняли участие также президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В соответствии с повесткой дня были рассмотрены вопросы расширения многопланового сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, «зелёной» экономики, цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также образования и культуры.

В начале своего выступления глава государства заявил о полной поддержке Узбекистаном исторических решений о переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств и предоставлении Туркменистану статуса государства-наблюдателя. Было подчеркнуто, что эти шаги поднимут на качественно новый уровень деятельность организации, существенно повысят ее роль и авторитет на международной арене.

В целях всестороннего изучения имеющихся возможностей в данной области предложено создать Центр по исследованиям торгового сотрудничества тюркских государств, который займется выработкой предложений по устранению торговых барьеров, широкому внедрению электронной коммерции и увеличению объемов экспорта и импорта.

Важным направлением сотрудничества президент Узбекистана назвал развитие транспорта и транзита, что будет содействовать дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества стран Организации.

Отмечено, что сегодняшняя ситуация требует дальнейшего развития существующих и создания новых трансконтинентальных транспортных коридоров из Китая в Европу, проходящих через территорию стран.

В целях налаживания системного взаимодействия в этом направлении предложено разработать «Программу взаимосвязанности стран-участниц Организации тюркских государств в транспортной сфере».

Глава государства также призвал усилить промышленную кооперацию. Для этого было озвучено предложение о создании на базе профильных организаций государств-членов Центров инжиниринга и технологий в целях разработки совместных проектов в данном направлении. Объявлено о готовности провести в следующем году в Узбекистане Неделю промышленности тюркских государств.

Учитывая, что темой нынешнего саммита являются «Зелёные технологии и умные города в цифровом веке», Президент Узбекистана выступил с инициативой создать постоянно действующую Платформу экспертов и IT-специалистов для обмена опытом и трансфера инноваций по созданию умных городов. В качестве первого шага в данном направлении предложено провести в 2022 году конференцию экспертов.

Тема изменения климата, смягчения её влияния на страны Организации, а также проблема высыхания Аральского моря были затронуты в выступлении Главы Узбекистана. В целях уменьшения негативных последствий экологических катастроф и предотвращения их распространения Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой создать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций структуру по охране окружающей среды тюркских стран, а ее штаб-квартиру разместить в одном из районов Приаралья, наиболее пострадавших от этой экологической катастрофы.

Президент Узбекистана обратил отдельное внимание теме развития туризма, предложив разработать «Дорожную карту», которая позволит реализовать проекты «Туризм по тюркскому миру» и «Табаррук туризм», охватит вопросы проведения выставок изделий ремесленников и этно-спортивных конкурсов, будет содействовать сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, а также способствовать развитию взаимодействия по другим направлениям.

Глава государства, выразив признательность за принятие в ходе сегодняшнего саммита решения об учреждении Международной премии имени Алишера Навои, отметил важность изучения и перевода редких произведений, хранящихся в фондах стран-участниц, создания единой электронной базы данных.

Только в Узбекистане имеется фонд рукописей, который включает в себя около 200 тысяч уникальных рукописных произведений, относящихся к общей истории и культуре. В этой связи предложено создать Исследовательский центр по изучению исторического, научного и культурного наследия тюркоязычных государств.

Мирзиеев предложил объявить 2022 год в Тюркском мире «Годом поддержки молодёжных инициатив». В его рамках предлагается разработать и реализовать совместную Программу конкретных мероприятий, включить данный вопрос в повестку следующего саммита в качестве основной темы.

В ходе выступления глава государства затронул нынешнюю сложную ситуацию в Афганистане, которая находится в центре общего внимания.

- Крайне важно не допустить возникновения гуманитарного кризиса в этой стране, её международной изоляции и превращения в пристанище террористов.

Наши подходы в диалоге с новым правительством Афганистана должны быть согласованными и солидарными, - заявил Шавкат Мирзиёев.

По итогам саммита принято решение о переходе председательства в организации к Азербайджанской Республике и проведении в следующем году в Узбекистане первого саммита Организации тюркских государств.

Главы государств приняли более 10 документов – Итоговую декларацию саммита, а также «Видение Тюркского мира – 2040» и другие важные документы, включенные в повестку дня.