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В Монголии за сутки выявлено 988 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 373 375.

Из них 680 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 308 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 4 386 пациентов находится в легком, 4 686 — в тяжелом, 1 227 — в критическом и 235 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 796.

Коронавирус в Монголии
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