Первую в мире ингаляционную вакцину от COVID-19 представили на выставке в Китае

CentralAsia (CA) - Первую в мире ингаляционную вакцину против COVID-19 представили на 5-ой Хайнаньской Международной выставке индустрии здравоохранения (КНР). Об этом 12 ноября сообщило китайское государственное издание CGTN.

Отмечается, что состав препарата применяется такой же, как и при внутримышечной инъекции. Изменился лишь метод его введения в организм.

Первая ингаляционная вакцина против COVID-19 была представлена академиком Китайской инженерной академии Чэнь Вэй на форуме инноваций в Шанхае летом текущего года.

По словам китайского академика, ингаляционная вакцина требует лишь одну пятую дозы инъекционной аденовирусной векторной вакцины и не нуждается в хранении и транспортировке.

Чэнь Вэй объяснила, что «если вдохнуть вакцину через ингалятор, то она способна сформировать иммунитет слизистых оболочек. В сочетании с выработкой антител и клеточным иммунитетом это позволит добиться наибольшей защиты организма от коронавируса».

Она также отметила, что в августе 2020 года в Китае впервые были опубликованы результаты исследования безинъекционной вакцины, а в сентябре того же года в г.Ухань прошли ее клинические испытания.