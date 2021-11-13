В Нидерландах объявили о введении локдауна

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил о введении в стране нового локдауна в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает De Telegraaf.

По его словам, сейчас давление на систему здравоохранения вновь «чрезвычайно велико» из-за роста числа заболевших COVID-19. «Вирус, который повсюду, должен получить сильный удар», — сказал Рютте.

Премьер сообщил, что локдаун будет введен на три недели. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 4 декабря. 3 декабря пройдет совещание правительства, на котором будет принято решение, стоит ли продлевать локдаун.

Как заявил Рютте, в стране вновь вводится социальная дистанция в 1,5 м. Кроме того, он рекомендовал всем, у кого есть такая возможность, отправиться на удаленку. Спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей. Все кафе, бары и рестораны, а также магазины, продающие товары первой необходимости, должны будут закрываться в 20:00 по местному времени. Остальные торговые точки будут закрываться в 18:00. Кинотеатры, театры и концертные залы, в которых, по словам главы правительства, практически не наблюдаются случаи инфицирования, продолжат работу в привычном графике.

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах, где проживает более 17 млн человек, с конца сентября заметно растет. В четверг, 11 ноября, был отмечен максимум числа заболевших с начала пандемии — более 16 тыс. за сутки. За все время пандемии в Нидерландах выявили 2,24 млн случаев заражения COVID-19, из этого числа 18,6 тыс. человек скончались.

Сейчас более 80% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы от COVID-19. Министр здравоохранения Уго де Йонг заявил, что более 1,5 млн жителей страны еще не прошли вакцинацию.