Ирак прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за мигрантов на границе с ЕС

CentralAsia (CA) - Власти Ирака приостановили прямое авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Ирака.

По данным МИД Ирака, Багдад пошел на такие меры с целью пресечь поток нелегальных мигрантов, организованную через территории Белоруссии и Польши.

Вместе с тем, как сообщает Национальное информационное агентство Ирака, министерство иностранных дел Белоруссии приняло решение отозвать лицензию у своего консула в Багдаде на фоне кризиса с иракскими беженцами на границе с Польшей.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с несколькими странами Европейского союза, в том числе с Польшей, обострился несколько дней назад, когда многочисленная группа нелегалов выдвинулась с территории Белоруссии к границе с Польшей. Польская пограничная служба сообщала, что среди пытавшихся пересечь границу были, в частности, выходцы из Ирака, Индии, Сирии, Нигерии и Кот-д'Ивуара. Дважды небольшим группам мигрантов удалось прорвать ограждение на границе и попасть в Польшу, однако силовики возвращали их обратно в лагерь, разбитый в приграничной зоне.

Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди «бегут от войны».

Накануне Turkish Airlines заявила, что не будет пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением обладателей диппаспортов. Это произошло после того, как Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что власти ЕС рассматривают возможность введения санкций против авиакомпаний, причастных к перевозке мигрантов в Белоруссию.