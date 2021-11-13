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В Казахстане за сутки зарегистрировали 1 220 новых случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки 12 ноября зарегистрировано 1220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Из них: в Нур-Султане – 103, Алматы – 149, Шымкент – 31, Акмолинской области – 88, Актюбинской области – 22, Алматинской области – 66, Атырауской области – 27, ВКО – 88, Жамбылской области – 14, ЗКО – 36, Карагандинской области – 110, Костанайской области – 118, Кызылординской области – 31, Мангистауской области – 13, Павлодарской области – 134, СКО – 169, Туркестанской области – 21.

Всего в стране подтверждено 955 366 случаев КВИ.

Коронавирус в Казахстане
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