Жители Казахстана подарили квартиру женщине, чья дочь пострадала от родного отца

CentralAsia (KZ) - Казахстанцы собрали деньги на квартиру семье, которая оказалась в сложных условиях после того, как отец изнасиловал свою двенадцатилетнюю дочь. После выхода материала в эфире AstanaTV меценаты и неравнодушные люди собрали тридцать миллионов тенге ($69,5 тыс).

Казахстанцы собрали средства на квартиру семье, которая оказалась в нечеловеческих условиях после шокирующего случая. Родной отец изнасиловал двенадцатилетнюю дочь.

После выхода материала меценаты и неравнодушные люди собрали тридцать миллионов тенге. Хватило на трехкомнатную квартиру и мебель. С новоселами встретилась Анара Нуртазина. 37-летняя алматинка не верит своему счастью.

"О такой квартире даже боялась мечтать", - признается она.

Привыкшая ютиться в крошечной времянке семья сейчас осваивает трехкомнатную квартиру в семьдесят квадратных метров. Средства на жилплощадь собрали меценаты и неравнодушные люди.

В нечеловеческих условиях женщина с тремя детьми оказалась, когда супруг изнасиловал одну из дочерей. Мужчину посадили, но остались его долги. Алматинка едва сводила концы с концами.

Жилплощадь обошлась в двадцать пять миллионов тенге. На оставшиеся собранные средства волонтеры помогли женщине закрыть доставшийся «по наследству» от бывшего супруга кредит в банке. Семья уже получила долгожданную прописку и готовится справить новоселье.

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