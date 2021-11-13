экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российские пограничники задержали группу афганцев, перешедших границу через Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Девять граждан Афганистана незаконно пересекли казахстано-российскую границу в ЗКО, передает издание mgorod.kz.

Издание, ссылаясь на достоверные источники сообщило, что в октябре этого года девять граждан Афганистана пересекли границу, предположительно, в Жамбылской области, и прибыли в Казахстан. Проехав через всю республику, они незаконно пересекли границу неподалеку от села Дарьинское района Байтерек.

По предварительным данным, афганцев задержали российские силовики.

Издание получило подтверждение информации о незаконном пересечении границы гражданами Афганистана в КНБ Республики Казахстан. В ведомстве сообщили, что данный факт был зарегистрирован Следственным управлением департамента КНБ по ЗКО 10 октября этого года. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 394 УК РК "Организация незаконной миграции".

Согласно части 2 статьи 394 УК РК, это деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • 84 млн человек в мире вынужденно стали беженцами - ООН
  • Президент AIBA Умар Назарович Кремлёв посетил Монголию
  • В Казахстане на выходных ожидается дождь, снег


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com