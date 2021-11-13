Эстония установит на границе с Россией 130 км колючей проволоки

CentralAsia (CA) - Эстонские военные намерены построить на границе с Россией забор из колючей проволоки протяженностью 130 км. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, передает Postimees.

Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, однако опасается, что нелегальные мигранты, находящиеся в Белоруссии, могут проникнуть в страну через территорию России. «Силы обороны также готовы при необходимости силами инженерного батальона установить ограду из колючей проволоки [на границе с Россией]», — сказал он.

По его словам, Минск продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой, поэтому Таллину необходимо принять меры для защиты своей государственной границы.

«Помимо размещения заградительной проволоки мы в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны, а также вооруженным ополчением «Кайтселиит» готовы внести вклад в охрану границы, переговоры с ведомствами начались», — рассказал Лаанет.

Министр добавил, что Эстония каждый день контактирует с союзниками, чтобы координировать действия в случае обострения ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление Лаанета, в шутку предположила, что Эстония хочет построить забор на границе, чтобы защититься от «русских хакеров».

Ситуация на границе Белоруссии с Польшей и Литвой резко обострилась в начале ноября, когда группы нелегальных мигрантов направились к границе Польши и разбили там временный лагерь. Литва решила объявить на границе режим ЧП, а польские власти стянули к белорусской границе дополнительные силы. Несмотря на это беженцы дважды прорывались через пограничные ограждения и попадали на территорию Польши. Польские военные сообщили, что всех беженцев выдворили обратно.

Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди «бегут от войны».