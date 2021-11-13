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В Узбекистане хотят ввести запрет на электронные сигареты

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане глава партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров предложил внести строгий запрет на курение электронных сигарет. По его словам, в « 32 странах действует такой запрет, а эксперты говорят, что электронные сигареты плохо влияют на рождаемость детей».

«Мы будем голосовать против этого закона, если там не будет пункта о запрете электронных сигарет. Многие эксперты говорят о серьезном вреде электронных сигарет на генофонд. В 32 странах введены подобный запрет, почему мы не должны вводить?», — заявил лидер партии Алишер Кадыров.

Фракция поддержала это предложение и вернула законопроект в комитет Законодательной палаты.

Электронные сигареты изобрели в Китае в 2003 году. В отличие от обычных, где практически в открытом огне сгорает табак, в устройствах нового типа нагревается жидкость, а курильщик вдыхает не дым, а пар. По-английски — vapor. Отсюда другое название системы — вейп, сам процесс курения часто называют вейпингом.

ВОЗ рекомендует вводить ограничения на продажу электронных сигарет и других систем доставки никотина. Вейпы запрещены только в 27 странах. В остальном мире этот рынок регулируется слабо или вообще никак.

Пока электронные сигареты занимают не больше десятой доли рынка табачных изделий, но ситуация быстро меняется. Особенно много пользователей в богатых странах, где продажи вейпов недостаточно контролируются, как, например, в Великобритании, Новой Зеландии, США. Это показала международная группа ученых, проводившая опросы в 14 странах.

Согласно исследованию, вейпы используют в основном курильщики либо те, кто недавно бросил. В бедных странах они менее популярны, поскольку люди просто не могут себе позволить электронные устройства.

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