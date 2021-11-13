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В Таджикистане за сутки зарегистрирован один случай коронавируса

CentralAsia (TJ) -  По состоянию на 12 ноября в Таджикистане зарегистрирован еще один новый случай COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны.

В сообщении Минздрава говорится, что три человека за последние сутки вылечились от этой болезни.

Других подробностей нет - неизвестно, где зарегистрированы последние несколько случаев инфицирования. Информация по коронавирусу в стране остается скудной. В официальной статистике - лишь два предложения о том, есть заражение или нет, и о вылечившихся.

Остальная информация - об общем количестве заразившихся/вылечившихся/умерших и пропаганде вакцинации - повторяется.

По официальным данным, число инфицированных COVID-19 по состоянию на 12 ноября составило 17 тыс. 91 человек, 16965 человек вылечились. Число смертельных исходов от этой болезни составило 124 случая.

Коронавирус в Таджикистане
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