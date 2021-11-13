За сутки в Узбекистане выявлено более 270 новых случаев COVID-19 и коронавирусной пневмонии

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 12 ноября, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 189 458. В течение прошедших суток зафиксированы 272 новых случая, сообщает Минздрав.

Кроме того, выявлено 5 новых случаев коронавирусной пневмонии. Общее число случаев достигло 27 656, количество выздоровевших составило 26 163.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 354 летальных исхода).

По данным Минздрава, за день выздоровели 249 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 185 550).

На лечении находятся 2554 больных коронавирусом.