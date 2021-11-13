В Таджикистане более 47% взрослого населения вакцинировано против короновируса

CentralAsia (TJ) - По состоянию на 12 ноября текущего года в Таджикистане более 47% взрослого населения иммунизированы от коронавируса COVID-19.

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, к указанной дате вакцинацию против COVID-19 прошли 2 млн. 758 тыс. 384 человек, или 47,3% взрослого населения страны

Вторую дозу вакцины получили 2 млн. 265 тыс. 815 человек, что составляет 38,9%.

Минздрав напоминает, что согласно решению республиканского штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом COVID-19 от 3 июля текущего года, гражданам от 18 лет и выше вакцинация против коронавируса является обязательной.

«Лица, не прошедшие вакцинацию, должны обязательно обратится к семейному врачу или учреждения здравоохранения по месту жительства. Вакцина от коронавируса вводится бесплатно», – отмечает Минздрав.

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в страну в рамках механизма COVAX и гуманитарной помощи было ввезено более 5 млн. доз вакцин от коронавируса.

Население страны получает 5 видов вакцин против COVID-19: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfaizer и Sputnik V.

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