Украина поставит турбореактивные двигатели для беспилотных истребителей Турции - СМИ

CentralAsia (CA) - На выставке оборонной, авиационной и космической промышленности «SAHA EXPO», открывшейся в Выставочном центре Стамбула, крупнейшем промышленном кластере Турции, произошло два важных события, связанных с потребностями в двигателях для проектов беспилотных авиационных систем, реализуемых «Байкар». Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

Между «Байкар», экспортировавшей большое количество ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2) на Украину, и «Ивченко-Прогресс» было подписано соглашение о поставке турбореактивных двигателей АИ-322Ф и соглашение об интеграции турбореактивных двигателей АИ-25ТЛТ для боевой беспилотной авиационной системы (MİUS).

Генеральный директор «Байкар» Халук Байрактар (Haluk Bayraktar) в своем выступлении отметил, что состоялась историческая церемония. По его словам, между двумя компаниями существует прекрасное сотрудничество на протяжении многих лет.

Отметив, что Украина и Турция являются стратегическими партнерами и дополняют друг друга, Байрактар продолжил: «Наш стратегический беспилотный летательный аппарат "Акынджи" (Akıncı) был оснащен двигателем АИ-450 компании "Ивченко-Прогресс". Мы производим "Акынджи" серийно. На очереди — беспилотный военный самолет. В рамках контракта мы установим на наш беспилотный истребитель двигатель АИ-322Ф, который производится совместно "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич". Надеюсь, эти подписи послужат дальнейшему развитию стратегического сотрудничества между двумя странами и их усилению».

Генеральный директор «Ивченко-Прогресс» Игорь Кравченко, в свою очередь, поблагодарил президентов двух стран за оказанную поддержку.

Подчеркнув, что с этими соглашениями сотрудничество Украины и Турции выйдет на новый уровень, Кравченко продолжил: «Турция в настоящее время является одним из лучших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире. Украина — одна из шести стран, способных осуществлять производство двигателей от начала до конца. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать безопасности и независимости двух стран, а также представит миру новый и более мощный продукт. Убежден, что эта совместная работа внесет большой вклад не только в оборону, но и в экономику двух стран. Сегодня мы видим результаты нашего сотрудничества, сложившегося на основе взаимного доверия. Иногда возникали проблемы, которые мы решали только по телефону. Сегодня мы получаем результаты этой оперативной работы. Я гарантирую, что этот беспилотный вооруженный аппарат будет работать самым лучшим, самым эффективным образом. Уверен, что это не последний наш проект, и мы вместе приступим к новым проектам».

После выступлений Байрактар и Кравченко поставили подписи под упомянутыми документами.

Между «Байкар» и «Мотор Сич» также было подписано соглашение о технических спецификациях турбовинтового двигателя МС-500 для ударного беспилотного летательного аппарата «Акынджи».

Халук Байрактар отметил, что двигатель МС-500 станет альтернативой для «Акынджи» и он будет интегрирован в аппарат. Байрактар подчеркнул, что МС-500 является технологически продвинутым двигателем, как и АИ-450, и благодаря тесному сотрудничеству между двумя компаниями этот двигатель также поднимет «Акынджи» в воздух в следующем году.

Директор по маркетингу и торговле «Мотор Сич» Павел Касай отметил, что каждое заключаемое соглашение наряду с сотрудничеством двух стран также способствует повышению их безопасности и силы. «Могу заверить, что все будет сделано вовремя, двигатели будут доставлены в срок и они будут хорошо работать», — сказал Касай.

После выступлений Байрактар и Касай также подписали соглашение.