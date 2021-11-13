Чёрный чай эффективно снижает кровяное давление — исследование

CentralAsia (CA) - Кровяное давление на протяжении дня естественным образом повышается и понижается, но когда оно остается высоким постоянно, сердце вынуждено работать при повышенной нагрузке. Поначалу все это выглядит вполне безобидно, но со временем возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По этой причине надо принимать меры для снижения давления.

Этого можно добиться элементарными изменениями в диете, передает британское издание Daily Express.

Одно из самых эффективных средств для снижения кровяного давления — это черный чай. Такое заключение сделано по результатам исследования, опубликованного в «Американском журнале клинической диетологии» (The American Journal of Clinical Nutrition).

«Регулярное потребление черного чая снижает кровяное давление, хотя воздействие этого напитка на него пока не изучено», — написали авторы проведенного исследования.

Они хотели изучить взаимосвязь между употреблением черного чая и изменениями кровяного давления на протяжении определенного времени.

Ученые уже давно признали, что такой мониторинг кровяного давления является золотым стандартом измерений, потому что в данном случае берется его среднее значение.

Мужчин и женщин с высоким систолическим артериальным давлением отобрали для участия в исследовании в основном для того, чтобы оценить воздействие на кровяное давление. Систолическое (верхнее) артериальное давление — это сила, с которой сердце при каждом ударе давит на стенки артерий.

Участникам ежедневно давали по три чашки черного чая либо напитка без флавоноидов с соответствующим содержанием кофеина (контрольная группа).

Изменения в показаниях кровяного давления оценивали при поступлении, в первый день, а также через три и шесть месяцев.

По всем временным промежуткам чай в сравнении с контрольным напитком больше понижал верхнее и нижнее кровяное давление. В ночное время изменения составляли 10 процентов.

Такой результат, который был «заметен немедленно» с первого дня и устойчиво сохранялся все шесть месяцев, не зависел ни от начального уровня кровяного давления, ни от частоты сердечных сокращений.

«В дневное время изменения кровяного давления были незначительными, — отметили исследователи. — Эти выводы указывают на то, что в ночное время на показатели кровяного давления влияет некий компонент черного чая, но не кофеин».

Чтобы снизить давление, надо употреблять в пищу меньше соли, есть больше фруктов и овощей, пишет издание.

«Соль повышает кровяное давление. Чем больше вы едите соли, тем выше у вас давление», — предупреждает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Согласно ее рекомендациям, в день надо съедать менее шести граммов соли. Это примерно одна чайная ложка.

Обычно у гипертонии нет никаких симптомов, так что выяснить, высокое у вас давление или нет, можно только одним способом — измерить его.

Здоровому взрослому человеку старше 40 лет проверять кровяное давление следует как минимум раз в пять лет.

Национальная служба здравоохранения Британии предупреждает, что, если у вас повышенный риск гипертонии, проверять кровяное давление нужно чаще, желательно раз в год.

Сделать это легко, и такая процедура может спасти вам жизнь.