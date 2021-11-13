Человечество потеряло целый сезон естественного разгона иммунитета или почему сейчас простужены «все» - СМИ

CentralAsia (CA) - Во многих странах наблюдается тенденция по росту простудных заболеваний. Но почему? Из-за пандемии? И как защититься? Шведское издание Svenska Dagbladet опубликовало интервью со специалистом, который ответил на вопрос почему сейчас наблюдается большое количество различных простудных заболеваний и связано ли это с пандемией.

Врач и исследователь из Каролинского института Петер Бергман (Peter Bergman) хорошо разбирается в простудных вирусах и иммунной защите организма. Он отвечает на шесть самых злободневных вопросов о здоровье шведов.

Петер Бергман: Пандемия очень сильно повлияла на наше поведение, на то, как мы общаемся, контактируем с людьми. Можно сказать, мы потеряли целый сезон естественного разгона иммунитета, что касается двух десятков простудных вирусов, которые обычно циркулируют в разных группах и среди людей разных возрастов в те или иные периоды.

— Сейчас многие болеют. Это связано с пандемией?

— Как я уже сказал, пандемия заставила нас вести себя иначе, и это, естественно, наложило свой отпечаток. Так что нынешней осенью намного больше людей, чем обычно, оказались уязвимыми перед вирусами, вызывающими простуду. Если вы долго живете в изоляции, а потом вдруг начинаете контактировать с множеством людей, как и произошло сейчас, понадобится время, прежде чем вы снова «познакомитесь» со всеми этими вирусами.

Сейчас все возобновили общение друг с другом, начали снова встречаться с людьми в магазинах или барах, вернулись к прежней жизни. И большинство заболевших болеют не настолько тяжело, чтобы им понадобилось лечение в стационаре. Это же не коронавирус, а вирусы, к которым у нас, так сказать, есть подход.

— Что лично я могу сделать, чтобы укрепить иммунитет?

— На самом деле укрепить иммунитет довольно сложно. Но можно избежать его ослабления. Надо просто-напросто заботиться о себе: высыпаться, правильно питаться, избегать негативного стресса. Часто спорят, эффективны ли определенные продукты или добавки. Иногда они могут пойти на пользу определенным группам, но важнее просто заботиться о себе и своем организме.

— Говорят, чтобы обзавестись иммунной защитой, необходимо переболеть. Это правда?

— Нет. Иммунитет очень часто возникает без всяких симптомов заболевания. Заболеть означает иметь симптомы наличия инфекции. Но в организме и так происходит множество процессов, необязательно болеть, чтобы обзавестись иммунитетом. Иммунная система работает все время — когда вы встречаетесь с людьми, когда выходите на улицу. Вы укрепляете иммунитет, просто живя своей обычной жизнью.

— Если я уже чувствую, что заболеваю, что бы мне такое выпить или съесть, чтобы помочь организму побороть простуду?

— Нет, организм и так отлично справится. Просто не мешайте ему защищаться. У нас есть замечательный механизм иммунной защиты, и когда он срабатывает, человеку без фоновых заболеваний надо просто отдыхать, пить больше жидкости и беречь себя. Главное — отдыхать и избегать контактов с окружающими, чтобы никого не заразить. А тело само сделает свою работу без всяких пищевых добавок и других дополнительных мер.

— Сколько еще продлится этот простудный сезон? Когда ждать просвета?

— Это определяется множеством факторов, но обычно такое время наступает примерно в октябре-ноябре. Многое зависит от климата, от того, что становится все суше. В сухом воздухе частицы вирусов и распространяются легче, и проникают глубже в наши дыхательные пути. Именно влажность воздуха играет важную роль в распространении заразы. Мы воздействуем друг на друга в школе или на работе, и не думаю, что возможно полностью избавиться от инфекций дыхательных путей в обществе, организованном подобным образом. Надо просто держать их под контролем, чтобы не приходилось вводить локдауны.

Сейчас я говорю об обществе в целом, но есть и отдельные особо уязвимые группы населения. С ними надо особенно тщательно продумывать меры профилактики — в первую очередь это, пожалуй, прививки от коронавируса и гриппа. Даже если вакцины и не идеальны, это все равно очень хороший способ предотвратить массовое заражение. Надо пользоваться теми инструментами, что у нас есть.

Каждый из нас несет ответственность за предотвращение распространения заразных заболеваний.

Каждый должен подумать, как избежать заражения самому и как не заразить других людей.

Если у вас появились симптомы респираторной инфекции, оставайтесь дома.

Обращайте внимание на такие симптомы, как боль в горле, насморк, повышенная температура, кашель, общее ощущение, что вы заболеваете. Оставаясь дома при наличии симптомов, вы не даете распространяться инфекциям, типичным для осенне-зимнего периода, таким как грипп и респираторно-синцитиальный вирус. Уменьшается и риск распространения COVID-19, если вы им заболели, несмотря на прививку.