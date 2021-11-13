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В России зарегистрирован новый антирекорд по смерти от коронавируса - 1241 человек в сутки

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России умер 1241 человек, заразившийся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это новый рекорд смертности, передает оперштаб РФ.

Общее число летальных исходов среди заболевших CОVID-19 выросло до 254 167, по подсчетам оперативного штаба (учитывает только случаи, когда COVID стал непосредственной причиной смерти).

Суточное число смертей от коронавирусной инфекции превышает отметку 1200 в России пятые сутки подряд. Так, предыдущий рекорд смертности был установлен 10 ноября: за сутки в стране скончались 1239 человек. Накануне, 12 ноября, зафиксировали 1235 смертей.

Помимо этого за последние 24 часа COVID-19 заразились 39 256 человек. Общее число заражений в стране с начала пандемии превысило 9 млн.

С начала пандемии в России зафиксировано более 9 млн случаев COVID-19. После прохождения лечения выздоровели 7,7 млн человек, более 254 тыс. россиян умерли.

Власти России намерены ввести QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью и регулярного обновления рекордов. Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта. Один регулирует введение QR-кодов в общественных местах, другой — в междугородном транспорте и при поездках за границу.

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