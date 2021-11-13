В США приостановили обязательную вакцинацию в компаниях

CentralAsia (CA) - Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил распоряжение администрации президента США Джо Байдена, согласно которому компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает The Washington Post.

Коллегия из трех судей подтвердила свое предыдущее решение по этому вопросу, принятое 6 ноября. Согласно судебному заключению, требование Министерства труда «значительно превышает установленные законом полномочия OSHA».

«Распоряжение выглядит не скальпелем, применяемым осторожно, а огромной кувалдой, бьющей без учета специфики по рабочим местам (и рабочим)», — написали члены коллегии.

Судьи добавили, что, по их мнению, это постановление налагает дополнительное финансовое бремя на бизнес, угрожает уничтожением рабочей силы, заставляя сотрудников компании вакцинироваться, делать тесты или уходить, и потенциально нарушает Конституцию США.

Белый дом 4 ноября сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в Министерство труда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от COVID-19 до 4 января 2022 года или требовать от непривитых сдавать тест на коронавирус не реже раза в неделю.

Издание Associated Press со ссылкой на доклад члена комитета по разведке палаты представителей Криса Стюарта 5 ноября сообщило, что из-за отказа привиться увольнение может грозить тысячам сотрудников разведывательных органов США.

В тот же день власти 11 штатов, включая Миссури, Аризона, Небраску, Айову, Арканзас, Монтану, Нью-Гэмпшир, Южную Дакоту, Северную Дакоту, Аляску и Вайоминг, подали в суд против введения администрацией Байдена обязательной вакцинации для сотрудников крупных компаний.

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон также обжаловал это решение в суде. Последний сослался на «серьезные законодательные и конституционные вопросы».

В результате 6 ноября апелляционный суд Пятого округа в США постановил временно приостановить действие правила об обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников крупных компаний.