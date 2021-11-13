Президенты Узбекистана и Турции обсудили пути расширения сотрудничества

CentralAsia (UZ) - 12 ноября вечером состоялась встреча Шавката Мирзиёева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба президента РУз.

Глава государства поздравил лидера Турции с успешным проведением исторического саммита Организации тюркских государств и принятием председательства в этой авторитетной региональной структуре.

Президенты рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений стратегического партнерства и многопланового взаимодействия.

«Подчеркнута важность поддержания нынешней высокой динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, наращивания объемов товарооборота, углубления кооперации ведущих предприятий, компаний и банков двух стран. С удовлетворением отмечены активизация гуманитарных контактов и регулярное проведение культурных мероприятий в Узбекистане и Турции», - говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки.

На этом президент Шавкат Мирзиёев завершил свой визит в Турцию и отбыл в Ташкент.

Глава государства принял участие в восьмом саммите Тюркского совета, провел двусторонние встречи. На саммите были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, «зеленой» экономики, цифровых технологий, транспорта, образования и культуры.

По итогам подписано более 10 документов. В частности, приняты решения о переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств и проведении первого ее саммита в следующем году в Узбекистане.