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В Монголии за сутки выявлено 666 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 666 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 374 041.

Из них 376 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 290 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 4 248 пациентов находятся в легком, 4 691 — в тяжелом, 1 207 — в критическом и 233 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 9 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 805.

Коронавирус в Монголии
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