В ФБР заявили, что хакеры взломали систему электронной почты

CentralAsia (CA) - Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую организацию Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений.

По ее данным, после взлома хакеры разослали не менее 100 тыс. электронных писем «с предупреждением о возможной кибератаке».

В ФБР заявили, что сотрудники бюро и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (подчиняется Министерству внутренней безопасности) осведомлены об инциденте, который связан с отправкой поддельных сообщений через учетную запись, заканчивающуюся на @ic.fbi.gov.

«Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию», — цитирует Bloomberg сообщение ФБР.

Глава одного из отделов компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас сообщил Bloomberg, что у ФБР есть несколько систем электронной почты. По его словам, та, которая была взломана, является общедоступной. Ее могут использовать агенты и сотрудники ФБР для электронной переписки с гражданами. Специалист отметил, что для передачи секретной информации агенты используют отдельную систему электронной почты.

«Это не секретная система, которая была взломана. Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации», — сказал Берглас, который ранее был помощником специального агента, отвечающего за киберотдел ФБР в Нью-Йорке.

По данным Spamhaus, рассылка писем, в теме которых было указано: «Срочно: злоумышленник в системе», началась в районе полуночи. Письма отправлялись от имени Министерства внутренней безопасности США и предупреждали получателей о том, что злоумышленником является эксперт по кибербезопасности Винни Троя. В прошлом году он провел расследование и раскрыл личности хакеров из группировки The Dark Overlord.