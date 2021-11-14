Генсек ООН счёл недостаточными меры, принятые на саммите по климату в Глазго

CentralAsia (CA) - Меры по борьбе с климатическими изменениями, которые были согласованы по итогам климатической конференции в Глазго (COP26), недостаточны для спасения планеты. Об этом в своем Twitter заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Результат COP26 — это компромисс, отражающий интересы, противоречия и состояние политической воли в современном мире. Это важный шаг, но этого недостаточно», — заявил он.

Гутерриш также отметил, что на планете продолжается повышение температуры, а многим странам в связи с этим «пора переходить в аварийный режим». По его словам, мировому сообществу необходимо срочно отказаться от вырубки лесов, а также значительно сократить выбросы метана в атмосферу и использование угля в промышленности.

Ранее делегаты из почти 200 стран участвовавших в COP26 согласовали текст итогового заявления форума. В частности, дипломаты взяли на себя обязательства сократить выбросы углерода, отказаться от некоторых видов ископаемого топлива и увеличить помощь бедным странам, находящимся на передовой борьбы с изменением климата.

26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходила в шотландском Глазго с 31 октября по 13 ноября. Российский президент Владимир Путин не приехал на форум лично, однако записал видеообращение, в котором заявил, что Москва поддерживает подготовленную к конференции декларацию по лесам и землепользованию и на пути к углеродной нейтральности опирается на уникальный ресурс своих лесов.