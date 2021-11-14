МИД Британии обвинил Россию в причастности к кризису с мигрантами

глава МИД Великобритании Элизабет Трасс

CentralAsia (CA) - Россия имеет прямое отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в статье для The Telegraph.

«Россия несет здесь явную ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог», — сказала она.

По ее словам, власти Белоруссии используют «отчаявшихся мигрантов в качестве пешек» для дестабилизации региона. Трасс добавила, что Великобритания «не отводит взгляда», в то время как ее европейские союзники несут на себе основную тяжесть «тщательно продуманного кризиса».

Она также напомнила, что британские военнослужащие помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. «Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине», — заключила Трасс.

Миграционный кризис обострился на границе Белоруссии и Польши 8 ноября, когда группа из нескольких тысяч нелегальных мигрантов подошла к общей границе. Госпогранкомитет Белоруссии заявлял, что на такой шаг беженцы пошли из-за «бесчеловечного отношения» властей Польши, которые не пустили их на территорию страны.

Страны Евросоюза, а также Великобритания и США обвинили белорусские власти в намеренном разжигании кризиса и призвали ввести против Минска санкции. По мнению этих стран, действия Белоруссии «требует решительной международной реакции».