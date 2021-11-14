В небе над Францией заметили загадочный объект (видео)

- Азия и мир, происшествия
- 14:11, 14 ноября 2021
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CentralAsia (CA) - В небе над Францией зафиксировали загадочную аномалию, которая сбила с толку ученых, сообщает британское издание Express.
Инцидент произошел вечером 9 ноября. В ночном небе неожиданно возник объект цилиндрической формы, который был оранжевого цвета и светился а некоторое время спустя неожиданно исчез. Загадочное явление наблюдали десятки жителей нескольких французских городов, расположенных на побережье Средиземного моря.
"Очевидцы утверждают, что невероятные повороты и скорость объекта, который, казалось, кружился в воздухе, доказывают, что это не воздушный шар, не самолет и не спутник", - говорится в публикации.
Эксперты сомневаются, что НЛО в небе над Францией мог быть воздушным шаром, самолетом или спутником. Он демонстрировал слишком высокую скорость и весьма запутанную траекторию полета, что нехарактерно для перечисленных воздушных транспортных средств.