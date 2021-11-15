Монгольская IT-компания вышла на африканский рынок

CentralAsia (MNG) - Устройства GPS-слежения, разработанные монгольскими инженерами, используются в Мали, Африка.

Монгольская компания «BTGT» открыла свой филиал в городе Бамако, столице Мали.

ООО «BTGT» было создано в 2007 году для работы в области программного обеспечения. Их инженеры разработали приложения для GPS tracker и Mobile tracker. Сейчас они используются в Африке.

Эксперименты по роумингу данных на устройствах GPS в «Африке оказались очень успешными. Транспортировка между странами (Бамако Мали -> Дакар Сенегала) может осуществляться с помощью устройства GPS + простая SIM-карта», - сообщает официальная страница компании.

1

1

Монгольские инженеры обучают местных жителей этим приложениям для отслеживания транспортных средств_

GPS tracker или GPS-трекер (также GPS-контроллер) — устройство приёма-передачи данных для спутникового контроля автомобилей, людей или других объектов, к которым оно прикрепляется, использующее GPS для точного определения местонахождения объекта.

GPS-трекер содержит GPS-приёмник, с помощью которого он определяет свои координаты, а также передатчик на базе GSM, передающий данные по GPRS, SMS или на базе спутниковой связи для отправки их в серверный центр, оснащённый специальным программным обеспечением для спутникового контроля.

Кроме GPS-приёмника и передатчика, важными техническими элементами трекера является GPS-антенна, которая бывает как внешняя, так и встроенная в трекер; аккумуляторная батарея; встроенная память.

Современные мобильные телефоны и смартфоны могут использоваться в качестве GPS-трекера. Существует огромное количество приложений для периодической отправки местоположения устройства на сервер мониторинга.

Автомобильный GPS-трекер (часто называемый: Автомобильный контроллер или Автомобильный регистратор) — это станционное устройство, которое подключается к бортовой сети автомобиля или другого транспортного средства.

Бамако — столица Мали. Население составляет 1 809 106 человек (2009). Город расположен на берегах реки Нигер, в юго-западной части страны.

Мали, официально — Республика Мали (République du Mali) — государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю.

Граничит на западе с Сенегалом, на севере — с Мавританией и Алжиром, на востоке — с Нигером, на юго-востоке — с Буркина-Фасо, на юге — с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения