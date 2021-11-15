Монгольский модель Баттөр победил американца на ринге смешанных единоборств ММА

CentralAsia (MNG) - 14 ноября 2021 года Монгольская ассоциация смешанных боевых искусств (MFC) и «Dragonhouse MMA» из США организовали мероприятие «Zhong Luo series 02» в городе Сан Франциско, США.

Монголию на соревнованиях представляли М. Нандин-Эрдэнэ, модель и по прозвищу («Ангууч»)-«Охотник» Б. Баттөр, серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе П.Өнөрбат и молодой спортсмен Ө. Тэмуужин.

М.Нандин-Эрдэнэ защитил чемпионский пояс MFC против «Outlaw» Серджио Хинонеса из США и одержал победу.

В первом раунде Б. Баттөр сильным хуком за 24 секунды обыграл американского бойца Натана Монтано.

Во втором раунде П.Өнөрбат победил нокаутом американца Денниса Агилара.

Также монгольский Тэмуужин Өлзии-Орших, перспективный молодой боец ​​из Сан-Рамона, США, нанес сильный удар в первом раунде и уложил противника Итан Ама из США.

Генеральное консульство Монголии в Сан-Франциско прибыло, чтобы поддержать монгольских спортсменов в Kezar Pavilion, который набит 4000 зрителей на мероприятии MFC-3, и в общей сложности более 500 монголов приехали поддержать своих бойцов.

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