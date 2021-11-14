Несколько десятков граждан Ирака прорвались штурмом в Польшу из Белоруссии

CentralAsia (CA) - В Польшу из Белоруссии штурмом прорвались около 50 нелегальных мигрантов. 22 из них были задержаны, сообщила полиция Подляского воеводства в Twitter.

«В районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек», — сообщили в полиции.

Все задержанные оказались граждане Ирака. Также в полиции отметили, что мигранты бросают в правоохранителей камни. Один из таких эпизодов произошел в районе Колонии Клуковиче при попытке нелегалом пересечь границу.

По данным польских пограничников, за последние сутки неправомерно пересечь белорусско-польскую границу попытались 223 раза.

Мигранты предпринимали уже несколько масштабных попыток прорвать оцепление. Так, вечером 11 ноября, в районе погранперехода Кузница, когда белорусская армия пыталась оттеснить на польскую сторону 35 человек, в основном женщин и детей, несколько человек перебежали на территорию Польши.

В свою очередь, в белорусском погранкомитете назвали эту информацию польских властей ложной и отметили, что группа беженцев вплотную подошла к заграждениям на территории Польши, чтобы «в очередной раз обратиться за предоставлением защиты».

Еще одна попытка штурма границы была предпринята мигрантами 12 ноября. Тогда группа мигрантов прорвалась в Польшу в районе белорусского пункта пропуска «Брузги». Они подбежали к металлическому заграждению на границе с Польшей, за которым уже находились польские силовики, и начали штурмовать его.

Миграционный кризис обострился на границе Белоруссии и Польши 8 ноября, когда группа из нескольких тысяч нелегальных мигрантов подошла к общей границе. Госпогранкомитет Белоруссии заявлял, что на такой шаг беженцы пошли из-за «бесчеловечного отношения» властей Польши, которые не пустили их на территорию страны.

Страны ЕС, Великобритания и США обвинили белорусские власти в намеренном разжигании кризиса и призвали ввести против Минска санкции. По мнению этих стран, действия Белоруссии «требует решительной международной реакции».