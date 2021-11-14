В Узбекистане вновь ожидаются пыльные бури

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане синоптики предупредили о ночных морозах до -15 градусов и пыльных бурях на предстоящей неделе.

Как сообщили в Узгидромете, во вторник на северные районы Узбекистана, в среду-четверг — на всю территорию республики через Поволжье осуществится вторжение влажных и холодных воздушных масс, сформировавшихся над Европейской территорией России (Московская область).

Во вторник по Каракалпакстану, Хорезмской области, в среду по остальной территории Узбекистана пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег.

Во вторник-среду по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, местами с пыльными бурями.

В среду-четверг в предгорных и горных районах возможны осадки (дождь, снег), местами сильные.

По республике ожидается резкое понижение температуры. Во вторник-среду по северу, в среду-четверг по всей территории Узбекистана температура понизится до -5...-8 градусов ночью и до 0...+3 градусов днем.

По северу температура опустится до -12...-15 градусов ночью и до 0...+3 градусов днем.