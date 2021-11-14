экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Болгарии начались выборы президента республики

CentralAsia (CA) -  Выборы президента республики и досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) начались в воскресенье в Болгарии.

В 07:00 по местному времени по всей стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, на 9 399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин, еще 750 участков будут работать в 68 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и 7 коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тыс. кандидатов. По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

За ходом выборов будут следить около 4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.

Голосование в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса будет проходить с соблюдением физической дистанции, обязательно н

print
  • За сутки в Узбекистане выявлены 225 новых больных COVID-19
  • Украина поставит турбореактивные двигатели для беспилотных истребителей Турции - СМИ
  • В Болгарии начались выборы президента республики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com