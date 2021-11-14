Топливо на $116 тысяч пытались незаконно перевезти с Казахстана в Кыргызстан

CentralAsia (KZ) - Топливо на 50 миллионов тенге (около $116 тыс.) пытались незаконно перевезти с территории Казахстана приграничной с соседним Кыргызстаном. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Несмотря на действующие в Республике Казахстан временные ограничения на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, некоторыми физическими и юридическими лицами предпринимаются попытки незаконного перемещения ГСМ", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что 13 ноября 2021 года пограничным нарядом ПС КНБ РК в пункте пропуска "Чальдовар" (железнодорожный) Меркенского района Жамбылской области (граничит с Кыргызстаном - прим. ред.) предотвращена попытка незаконного вывоза с территории Казахстана, предположительно, дизельного топлива в количестве 68 тонн и бензина в количестве 120 тонн (вид топлива будет установлен экспертизой).

"Транспортировка трех цистерн с топливом осуществлялась грузовым железнодорожным составом под видом газового конденсата.

Задержанный товар по результатам экспертизы планируется передать в Департамент государственных доходов по Жамбылской области для принятия процессуального решения. Предварительная стоимость задержанного топлива составила около 50 миллионов тенге", - заключили в пресс-службе КНБ РК.

Ранее Казахстан вновь ввел на шесть месяцев запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.

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