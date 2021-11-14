США скрыли факт авиаудара по Сирии, унесшего 70 жизней в 2019 году

CentralAsia (CA) - Пентагон скрыл информацию об авиаударе по Сирии в 2019 году. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным американской газеты, 18 марта 2019 американский истребитель F-15 скинул бомбу на скопление людей вблизи населенного пункта Эль-Багуз, в результате погибли 70 человек. Последовавшие за инцидентом рапорты преуменьшали последствия удара, независимое расследование проведено не было, а сам авиаудар не был предан широкой огласке, отмечают в издании.

В Центральном командовании в комментарии для The New York Times признали факт авиаудара. В ведомстве заявили, что удар был оправдан и в результате бомбардировки погибли 80 человек, в том числе 16 боевиков «Исламского государства» и четыре мирных жителя. В отношении остальных погибших американские военные не смогли определить, являлись ли они террористами или нет.