Генеральный франчайзи CU Кореи зарегистрирован на Монгольской фондовой бирже

CentralAsia (MNG) - Главный франчайзи для круглосуточных магазинов CU Южной Кореи в Монголии становится публичным.

Central Express будет котироваться на Монгольской фондовой бирже (MФБ) в понедельник, сообщает BFG Retail, владеющая CU.

Всего в Монголии работает 140 магазинов CU. По сообщению CU, Central Express лидирует на рынке круглосуточных магазинов Монголии с долей рынка 74%.

Central Express планирует открыть 300 магазинов к 2022 году за счет средств от IPO.

По данным BGF Retail, в рамках предложения было собрано 40,1 миллиарда тугриков (14,1 миллиона долларов) примерно у 10 000 человек.

BGF Retail принадлежит около 10 процентов Central Express.

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