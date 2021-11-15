AIBA предложила провести международный турнир в Монголии

CentralAsia (MNG) - В пятницу президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провел прием для делегации во главе с президентом Международной федерации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым.

Кремлев предложил провести крупный международный турнир по боксу в Монголии, а также создать академию бокса в стране. Кремлев заявил, что планирует реализовать ряд совместных проектов и программ с Федерацией бокса Монголии.

«Я хотел бы выразить большую благодарность Главе страны господину Хурэлсуху, Монгольской федерации бокса и Министерству спорта за их постоянную поддержку мирового спорта и бокса в частности. Популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения должна быть одной из — прерогативы правительства каждой страны», - заявил Кремлев.

«В Монголии есть все необходимые условия для проведения крупных спортивных мероприятий на международном уровне, начиная с площадок, арен и возможностей размещения», - добавил президент AIBA.

«Мы будем поддерживать любые инициативы, которые будут способствовать развитию бокса, в частности, одного из четырех ведущих видов спорта в Монголии. Я рад, что AIBA и Монгольская федерация бокса имеют такие тесные профессиональные отношения и совпадают амбиции», - подчеркнул президент Монголии.

В тот же день президент Международной федерации бокса встретился со спортсменами, учителями и тренерами национальной сборной и детьми, занимающимися боксом по всей Монголии.

Также Кремлев вместе с официальными лицами Монгольской федерации бокса и г-ном Хишгээ, членом министра юстиции и внутренних дел Монголии, посетил несколько спортивных объектов и провел несколько совместных обсуждений и встреч по планированию.

В рамках визита Кремлев встретился с боксерами высшей и юношеской сборной, а также принял участие в совместной тренировке.

«Мы хотим, чтобы каждый боксер знал, что AIBA — его дом», - сказал Кремлев.

«Мы стремимся создать для этого все необходимые условия.

«Боксеры и тренеры — самые важные люди в семье AIBA».

Встреча является частью программы взаимодействия Кремлева, которая, по словам президента AIBA, направлена на то, чтобы дать всем боксерам возможность быть услышанными.

«Монголия — одна из азиатских боксерских держав, которая за свою историю зарабатывала медали и титулы на всех уровнях соревнований, включая ведущие международные боксерские соревнования, такие как чемпионат мира по боксу среди мужчин AIBA, чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA, Азиатские игры и чемпионат Азии по боксу ASBC», - добавил Кремлев.

«В этой стране есть прекрасные традиции бокса, и AIBA будет поддерживать их во всех начинаниях».

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