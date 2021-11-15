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Монгольский школьник стал чемпионам мира в Абу Даби

CentralAsia (MNG) -  15 ноября в городе Абу Даби начался 13-й чемпионат мира «World pro jiu jitsu championship» по джиу-джитсу.

Монгольские школьники успешно боролись в первый день чемпионата и завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

Спортсмен из академии «112 fight academy» Бэлэгтийгийн Билгуунтэй завоевал золотую медаль в весовой категории до 37 кг оранжевого пояса.

Школьница Г. Энхжин из клуба «Magic team» выиграла серебряную медаль в весовой категории до 48 кг и другой ученик из этого клуба Б. Тэмуулэн выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.

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