Китай и Монголия рассчитывают укрепить сотрудничество в области профилактики эпидемий COVID-19

Генеральный директор Департамента по делам Азии МИД Китая Лю Цзиньсун в четверг встретился с послом Монголии в Китае Бадралом Тувшин

CentralAsia (MNG) - Китай и Монголия надеются укрепить сотрудничество в области предотвращения и контроля эпидемий и решительно заблокировать трансграничное распространение COVID-19, говорится на встрече дипломатов двух стран в четверг.

Генеральный директор Департамента по делам Азии МИД Китая Лю Цзиньсун в четверг встретился с послом Монголии в Китае Бадралом Тувшин, чтобы обменяться мнениями по китайско-монгольским отношениям, сотрудничеству в борьбе с COVID-19, а также международным и региональным вопросам. взаимного интереса.

Китай придает большое значение своим отношениям с Монголией, поскольку эти две страны являются дружественными соседями с общим будущим, отметил Лю Цзиньсун, добавив, что частые обмены на высоком уровне между двумя странами в этом году привели к хорошей динамике развития двусторонних отношений.

Ожидается, что две страны будут активно реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и способствовать лучшему развитию двусторонних отношений.

Поскольку ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему остается сложной и серьезной, Китай продолжает принимать строгие меры для предотвращения завозных случаев, оследствиями которых являются вспышки коронавируса в стране.

«Ожидается, что Китай и Монголия будут укреплять сотрудничество, идти навстречу друг другу, серьезно реализовывать меры профилактики и контроля и решительно блокировать трансграничное распространение вируса», - сказал Лю Цзиньсун, отметив, что Китай готов сотрудничать с Монголией в борьбе. против COVID-19 и оказывать помощь в развитии экономики и улучшении условий жизни людей в Монголии.

Монголия также придает большое значение своим отношениям с Китаем и надеется на углубление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, сказал Бадрал, отметив, что Монголия глубоко признательна за поддержку Китая в решении проблем в Монголии и борьбе с эпидемией.

Монголия готова принять строгие и эффективные меры и придерживаться стандартов для работы с Китаем в области предотвращения эпидемий, а также обеспечить безопасную и стабильную работу портов в обеих странах.

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