ЕС делится знаниями и опытом в области GI с Монголией

CentralAsia (MNG) - Европейский Союз провел обучение и поделился знаниями по географическим указаниям в Монголии. Защита названий местных продуктов в качестве географических указаний может открыть новые экономические возможности и поддержать развитие сельских районов.

«В Монголии есть несколько традиционных сельскохозяйственных продуктов с выдающимся качеством, связанным с географическим регионом происхождения, например, географическое указание (GI) «Увс чацаргана / Uvs chatsargana» - («Увс облепиха»). Географические указания также вносят ценный вклад в устойчивое развитие сельских районов, поскольку они отражают тесную связь между продуктом и его территориальным происхождением», - сказала г-жа Аксель Никез, посол Европейского Союза в Монголии.

Столкнувшись с глобализацией и массовым производством, местные производители должны адаптироваться, чтобы сохранить свое национальное наследие и предотвратить узурпацию названий и репутации своей продукции. Географические идентификаторы гарантируют потребителям подлинность, дифференцируют эти продукты на рынке, что ведет к более дорогим продажам и экспорту. Они также приносят социальные и экономические выгоды, поскольку связывают ценные продукты и рабочие места с территорией, соединяют потребителей и производителей и продвигают традиционные методы производства, тем самым способствуя сохранению живого культурного и гастрономического наследия и обеспечивая устойчивые средства к существованию для многих. первичные производители. Таким образом, защита географических указаний может иметь большое значение для развития сельских районов в регионах, где практически отсутствуют экономические альтернативы производству географических указаний. Как правило, такие регионы более отдалены и часто страдают от отсутствия возможностей экономического развития, например горные районы.

ЕС организовал виртуальный семинар TAIEX продолжительностью два полдня для обучения монгольских должностных лиц из Управления интеллектуальной собственности Монголии, правоохранительных органов, компетентных министерств, частного сектора и заинтересованных сторон по политике Европейского Союза (ЕС) в отношении географических указаний. Эксперты TAIEX из Франции, Венгрии и Италии поделились знаниями и передовым опытом о роли географических указаний в развитии сельских районов и создании маркетинговых возможностей для сельскохозяйственной продукции выдающегося качества и хорошей репутации. В презентациях основное внимание уделялось законодательной базе ЕС, процедурам подачи заявки и регистрации географических указаний, роли группы производителей и т.д. Презентации также включали обзор контроля и обеспечения соблюдения прав географических указаний.

Семинар был организован Инструментом технической помощи и обмена информацией Европейской комиссии (TAIEX) и финансировался Инструментом партнерства (PI).

TAIEX — Инструмент партнерства (TAIEX PI): TAIEX предоставляет краткосрочную одноранговую помощь правительственным администрациям, чтобы поддержать их в приближении, применении и обеспечении соблюдения законодательства ЕС, поделиться передовым опытом ЕС и помочь в реализации двусторонние / региональные соглашения. Учитывая его успешную реализацию в сфере добрососедства и расширения, Генеральный директорат Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении (DG NEAR) и Служба инструментов внешней политики (FPI) приняли решение распространить TAIEX на другие страны при финансировании из Инструмент партнерства

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