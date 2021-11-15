Первый победитель кампании «Витамин ₮» в Монголии выиграл электромобиль Nissan Leaf

CentralAsia (MNG) - Все мы знаем, что можем улучшить свой иммунитет, ведя здоровый и активный образ жизни в дополнение к регулярному приему необходимых витаминов и добавок. Точно так же мы можем укрепить свой финансовый иммунитет с помощью простой привычки сберегать, чтобы справиться с любыми финансовыми проблемами и преодолеть их.

Таким образом, Golomt Bank уже второй год подряд запускает общенациональную сберегательную кампанию «Витамин ₮», поощряя наших клиентов улучшать свои сберегательные привычки. В ходе кампании 102 покупателя станут обладателями различных призов, из которых два обладателя главного приза получат новый электромобиль Nissan Leaf.

6 ноября 2021 года г-н Балжинням, который работает на Улан-Баторской железной дороге, был объявлен обладателем первого главного приза во время прямой передачи на Edutainment TV и стал владельцем автомобиля благодаря привычке его семьи экономить. Второй победитель будет объявлен во время другой прямой передачи на Edutainment TV в январе 2022 года.

«Я очень рад стать обладателем этого прекрасного автомобиля благодаря своему сберегательному счету и накопительной привычке», - сказал О.Балжинням. «Я был клиентом Golomt Bank в течение 20 лет. В прошлый раз я открыл новый сберегательный счет и положил деньги на свою квартиру, но к тому времени у меня уже была привычка откладывать. Кроме того, у нас есть сберегательные счета на имена наших детей. У моей семьи есть история покупки нашей первой машины и квартиры через наш сберегательный счет».

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