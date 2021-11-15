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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит на этой неделе Москву

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на этой неделе посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал "Россия 1". Кремль.

"В Россию на переговоры с Путиным едет президент Узбекистана. Важнейшие событие, учитывая, что это первый зарубежный визит Шавката Мирзияева после недавних президентских выборов в стране и победы на них", - рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин".

Ожидается, что в ходе встречи Мирзиеева и Путина будет подписано около 30 документов.

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиеев 11-12 ноября принял участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле. Это был первый зарубежный визит президента Узбекистана после победы на выборах, в которых Мирзиеев набрал 80,1% голосов избирателей.

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