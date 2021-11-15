Кыргызкие пограничники на границе с Узбекистаном выстрелили в воздух, чтобы предотвратить контрабанду скота

CentralAsia (UZ) - На границе Кыргызстана и Узбекистана 14 ноября произошел инцидент с применением оружия.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР, в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда обнаружили группу контрабандистов, которые пытались нелегально переправить стадо мелкорогатого скота на территорию соседней страны.

По данным ведомства, около 50 жителей села Ак-Добо Аксыйского района проигнорировали требования пограничников остановить перегон скота, который на стороне Узбекистана ждали подельники контрабандистов. «В целях недопущения незаконного перегона скота через границу и предотвращения эскалации конфликта, пограничный наряд применил оружие, совершив три предупредительных выстрела в воздух», – пояснили в Погранслужбе КР.

На место происшествия прибыли командир данного погранотряда и сотрудники РОВД Аксыйского района КР, которые провели разъяснительную работу среди жителей села Ак-Добо. Позже в этой местности пограничники задержали гражданина КР Б.Н., 1994 года рождения, который загружал в свою машину мелкорогатый скот, также предназначенный для дальнейшей переправки на территорию Узбекистана и стоимость которого, по предварительным данным, составляет более 190 000 сомов.

Для противодействия контрабандной деятельности на совместной границе пограничные представители двух стран провели соответствующие мероприятия, заключили в Погранслужбе КР. На данный момент обстановка на кыргызско-узбекской границе характеризуется как стабильная.

Бум продаж кыргызского скота в Узбекистан произошел после запрета на вывоз животных из Казахстана. В январе 2020 года Минсельхоз Казахстана заявил, что массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 километров, из которых 15% все еще остаются неописанными.