Европейский суд рассмотрит жалобы гражданок Казахстана и Узбекистана, попавших в рабство в Москве

На фото от «Новой газеты» Тумар Касимова из Узбекистана обнимает свою дочь Бакию

CentralAsia (UZ) - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге будет рассматривать жалобы гражданок Казахстана и Узбекистана, попавших в рабство к владельцам продуктового магазина в московском районе Гольяново. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ объединил две жалобы пятерых пострадавших. Первая была подана в 2016 году от имени гражданок Узбекистана Гульжанар Назановой и Бакии Касимовой, а также Фатимы и Алии Мусабаевых из Казахстана, вторую жалобу направила в 2018 году гражданка этой же страны Несибели Ибрагимова.

Интересы женщин в суде представляют юристы правозащитного центра «Мемориал», сотрудничающие с комитетом «Гражданское содействие». Суд направит России вопросы по делу, рассказали в комитете.

«ЕСПЧ направит ответчику – здесь это Россия – вопросы о возможных нарушениях Европейской конвенции по правам человека. Ответчик может заключить мировое соглашение с заявителями, чтобы избежать судебного заседания. Так или иначе, начинается активная фаза рассмотрения дела», – пояснил юрист Иван Новиков.

Продуктовые магазины, в которых мигрантов держали в рабстве, были расположены на улицах Уральская, Парковая и Новосибирская в Гольянове. Владельцы магазинов – семейная пара и их родственница.

Как пишет «Гражданское содействие», бизнесмены забрали у женщин документы и отказывались регистрировать их в России как трудовых мигрантов. При этом труд пострадавших никогда не оплачивался, им запрещали покидать помещение магазинов, также они были вынуждены спать в подвалах.

«Владельцы и сотрудники магазинов годами принуждали к неоплачиваемому труду, насиловали, избивали и унижали гражданок Узбекистана и Казахстана, угрожая преследованием со стороны правоохранительных органов при отказе работать», – пишет «Гражданское содействие».

Комитет отмечает, что полицейские и следователи отказывали жертвам в возбуждении уголовных дел.