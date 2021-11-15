В Ташкенте учителя, домогавшегося 14-летней девочки, осудили на 4 года

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте вынесли приговор учителю и его друзьям, домогавшимся 14-летней девочки. Об этом сообщила Ирина Матвиенко, руководительница проекта Nemolchi.uz.

Инцидент произошел весной этого года в Мирабадском районе столицы. Тогда учитель и его друзья предложили девочке сыграть в «бутылочку». Несовершеннолетняя девочка проиграла, после чего мужчины потребовали от нее вступить с ними в половой контакт.

Как сообщила Ирина Матвиенко, по итогу судебного заседания учителя приговорили к 4 годам лишения свободы, его друзья были приговорены к 2 года лишения свободы. Однако, мама девочки будет настаивать на переквалификации дела по статье 118 («Групповое изнасилование»), так как мужчин осудили по статье 128, которая подразумевает добровольное вступление в половую связь со стороны несовершеннолетней.