В Монголии за сутки выявлено 491 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 491 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 374 532.

Из них 352 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 139 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 4 231 пациентов находятся в легком, 4 446 — в тяжелом, 1 180 — в критическом и 226 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 815.

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