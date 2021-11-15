В Казахстане за сутки выявлено 1038 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 143;
- Северо-Казахстанская область — 141;
- Павлодарская область — 125;
- Костанайская область — 113;
- город Нур-Султан — 112;
- Карагандинская область — 112;
- Акмолинская область — 79;
- Восточно-Казахстанская область — 55;
- Алматинская область — 52;
- Кызылординская область — 18;
- Западно-Казахстанская область — 17;
- Атырауская область — 16;
- Актюбинская область — 15;
- Туркестанская область — 14;
- Мангистауская область — 13;
- Жамбылская область — 9;
- город Шымкент — 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 957 537 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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