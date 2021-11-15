В Казахстане за сутки выявлено 1038 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 143;

- Северо-Казахстанская область — 141;

- Павлодарская область — 125;

- Костанайская область — 113;

- город Нур-Султан — 112;

- Карагандинская область — 112;

- Акмолинская область — 79;

- Восточно-Казахстанская область — 55;

- Алматинская область — 52;

- Кызылординская область — 18;

- Западно-Казахстанская область — 17;

- Атырауская область — 16;

- Актюбинская область — 15;

- Туркестанская область — 14;

- Мангистауская область — 13;

- Жамбылская область — 9;

- город Шымкент — 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 957 537 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения