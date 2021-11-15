Разработчик «Спутника V» заявил об отсутствии негативных последствий после ревакцинации от COVID-19

CentralAsia (CA) - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (Россия) Александр Гинцбург заявил, что у людей, которые несколько раз прошли ревакцинацию, не зафиксировано никаких негативных последствий.

«Абсолютно никаких», - ответил он на вопрос, были ли негативные последствия для организма для тех, кто несколько раз проходил ревакцинацию.

Накануне Гинцбург высказал мнение, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» при появлении нового штамма надо раз в 6 месяцев.

«А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», - сказал он.

Ранее Гинцбург сообщал, что 300 антител достаточно для полной защиты от дельта-штамма COVID-19. По его словам, центр провел исследования совместно с депздравом Москвы, были изучены данные 4 тыс. жителей Москвы.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт», — сообщил ученый.

По его словам, в случае выявления 350–400 антител после прививки однокомпонентным «Спутником Лайт» можно привиться вторым компонентом «Спутника V». «Если у вас 500 единиц (антител) и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — объяснил он.

Центр является разработчиком первой в мире вакцины против коронавируса «Спутник V».