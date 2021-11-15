За сутки в Казахстане от COVID-19 и пневмонии скончались 19 человек

CentralAsia (KZ) - По данным оперативного штаба на 13 ноября, зарегистрировано 15 случаев смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и четыре случая смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.
Лечение от КВИ продолжают получать 34 675 человек (29 734+ и 4 941 КВИ-), из них в стационарах находятся – 6925, на амбулаторном уровне – 27 750.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-:
- в тяжелом состоянии – 520;
- в состоянии крайней степени тяжести – 120;
- на аппарате ИВЛ – 104.
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