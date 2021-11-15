Четыре мигранта из Узбекистана заживо сгорели при пожаре в Подмосковье

CentralAsia (UZ) - При пожаре в Солнечногорском районе погибли четверо, еще два человека получили травмы.

Четверо иностранных рабочих погибли и двое получили травмы при пожаре в городке из строительных бытовок в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области.

По данным ведомства, в Солнечногорском районе на строительстве объекта произошел пожар в городке бытовок. Погибли четверо иностранных рабочих, двое пострадали.

Личности погибших установлены. По данным Агентства по внешней трудовой миграции, все они – граждане Узбекистана, 1969, 1987 и 1998 годов рождения.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ уточнили, что пожар начался около 10:27 утра 13 ноября. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В 15:40 пожар был полностью потушен.