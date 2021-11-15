Узбекистан начал восстанавливать аэропорт в Афганистане

- Узбекистан, общество
- 10:58, 15 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан начал восстанавливать ряд международных аэропортов в Мазари-Шарифе. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на слова спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева.
По данным Иргашева, Узбекистан отправил 30 специалистов в аэропорт в провинции Балх. Специалисты отремонтируют аэропорт и обучат местных специалистов. Более 80 афганских специалистов пройдут обучение в Узбекистане.
Исматулла Иргашев сказал, что афганцы могут положиться на его страну в инфраструктурном вопросе.
Губернатор провинции Балх Кудратулла Абу Хамза призвал развивать экономическое сотрудничество между двумя странами. Он отметил, что делегация Министерства транспорта посетила провинции и провела переговоры по вопросам реконструкции аэропорта и строительства железной дороги.
Также он сообщил, что прошли переговоры по задолженности Афганистана за поставки электроэнергии. Афганистан закроет задолженность после того как заработает банковская система страны, сказал губернатор и призвал Узбекистан не прекращать поставки электроэнергии.