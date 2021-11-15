Узбекистан начал восстанавливать аэропорт в Афганистане

CentralAsia (UZ) - Узбекистан начал восстанавливать ряд международных аэропортов в Мазари-Шарифе. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на слова спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева.

По данным Иргашева, Узбекистан отправил 30 специалистов в аэропорт в провинции Балх. Специалисты отремонтируют аэропорт и обучат местных специалистов. Более 80 афганских специалистов пройдут обучение в Узбекистане.

Исматулла Иргашев сказал, что афганцы могут положиться на его страну в инфраструктурном вопросе.

Губернатор провинции Балх Кудратулла Абу Хамза призвал развивать экономическое сотрудничество между двумя странами. Он отметил, что делегация Министерства транспорта посетила провинции и провела переговоры по вопросам реконструкции аэропорта и строительства железной дороги.

Также он сообщил, что прошли переговоры по задолженности Афганистана за поставки электроэнергии. Афганистан закроет задолженность после того как заработает банковская система страны, сказал губернатор и призвал Узбекистан не прекращать поставки электроэнергии.