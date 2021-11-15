Британские ученые нашли продукт, который может вызывать до 90% случаев рака

CentralAsia (CA) - Британские ученые выявили, что при добавлении в рацион пальмитиновой кислоты вероятность распространения рака ротовой полости и кожи возрастает до 90%. Об этом сообщает издание Daily Express.

Вокруг пальмитиновой кислоты или пальмового масла давно кипят споры, однако недавнее исследование проливает свет на одну из возможных причин всплеска раковых заболеваний.

В исследовании в журнале Nature делается вывод о взаимосвязи пищевых жиров и онкологии.

Исследование заключило, что пальмитиновая кислота изменяет раковый геном. А это, в свою очередь, значительно увеличивает вероятность дальнейшего распространения.

Открытие побудило исследователей искать новую терапию, которая поможет вовремя прервать этот процесс — ведь количество диагнозов множится с большой скоростью.

Основной причиной смерти онкологических больных остаются метастазы (распространение опухоли), и подавляющее большинство пациентов с метастатическим раком неизлечимы и получают лишь паллиативную терапию.

По словам ученых, наш рацион имеет большое влияние на развитие рака, поскольку жирные кислоты — строительный материал для жира в организме.

«Увы, жирные кислоты способствуют и образованию метастазов. И это лишний раз подчеркивает: неправильная еда может иметь самые разрушительные последствия для здоровья», - заявили эксперты.

Как показало недавно опубликованное исследование Барселонского биомедицинского института (IRB), среди жирных кислот пальмитиновая — чаще всего она присутствует в пальмовом масле — способствует метастазированию при карциномах полости рта и меланоме кожи у мышей.

«В пальмитиновой кислоте есть что-то особенное, из-за чего она чрезвычайно мощно стимулирует процесс метастазирования. Однако делать выводы, какую диету должны соблюдать пациенты с метастатическим раком, чтобы замедлит метастатический процесс, я считаю, пока рано», — сказал профессор Барселонского биомедицинского института Сальвадор Азнар-Бенита.

Исследование показало, что воздействие пальмитиновой кислоты вызывает изменения в функции генов в раковых клетках, благодаря чему они лучше определяют жирные кислоты и эффективнее их потребляют.

Присутствие пальмитиновой кислоты, судя по всему, переводит раковые клетки в «регенеративное» состояние, позволяя им формировать сигнальные сети вне самой опухоли, — как известно, это решающий шаг перед дальнейшим распространением.

Пальмовое масло используется в производстве таких продуктов, как пирожные, шоколад, печенье, маргарин и жиры для жарки.

Оно также содержится в косметике, мыле, шампунях, чистящих средствах и может использоваться в качестве биотоплива.

Поразительно, но до половины продуктов в среднем британском супермаркете содержат пальмовое масло.

Директор Кембриджского института онкологических исследований профессор Грег Хэннон сказал: «Это тщательное и всестороннее исследование предполагает, что воздействие основного компонента пальмового масла прочно меняет поведение раковых клеток, превращая их из местного в потенциально летальное метастатическое заболевание».

По словам профессора, учитывая распространенность пальмового масла в обработанных пищевых продуктов, это исследование дает нам мощную мотивацию к дальнейшему изучению того, как рацион влияет на риск дальнейшего прогрессирования опухоли.

Исполнительный директор программы «Всемирное исследование рака» Хелен Риппон сказала, что это открытие — огромный прорыв в нашем понимании того, как взаимосвязаны питание и рак, и, что еще важнее, как воспользоваться этими знаниями для создания новых лекарств.

По оценкам, метастазы — причина 90% всех смертных исходов от рака, то есть около девяти миллионов смертей в год по всему миру.

«Узнать больше о причинах распространения рака и, что немаловажно, о том, как его остановить, — вот путь к сокращению этих показателей», — заключила она.