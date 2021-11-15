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За сутки в Узбекистане выявили более 230 новых случаев COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за 14 ноября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 189 тыс. 915. В течение прошедших суток зафиксированы 232 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1358 летальных исходов).

По данным Минздрава, за день выздоровели 396 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 186 тыс. 191).

На лечении находятся 2366 больных коронавирусом.

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